Filha de BB King vai cantar em Reguengos de Monsaraz

Shirley King encerra o festival Reguengos Wine & Blues Fest no dia 12.

09:04

A cantora americana Shirley King, filha da lenda do blues BB King (1925-2015) encerra o festival Reguengos Wine & Blues Fest, que decorre a 11 e 12 deste mês, em Reguengos de Monsaraz, no Alentejo.



A festa, promovida pela autarquia e pela produtora Trovas Soltas, integra ainda os nomes de Budda Power Blues & Maria João, Chino & The Big Bet e Fast Eddie Nelson e acontece no Parque de Feiras e Exposições daquela cidade alentejana.



No programa, destaque para o concerto de Maria João, que vai apresentar ao vivo o álbum que gravou com os Budda Power Blues, ‘The Blues Experience’.



O festival arranca às 21h45 de dia 11 e tem entrada livre.