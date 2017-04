Filho de baixista do Mettallica vai fazer digressão com os Korn... aos 12 anos

Tye Trujillo, filho do baixista dos Metallica, mostra talento aos 12 anos









Os Korn, banda de metal que passou recentemente por Portugal, têm agendada uma digressão pela América do Sul, mas o baixista do grupo, Fieldy, não pode fazer as datas previstas. A solução chama-se Tye Trujillo e é nem mais nem menos do que o filho do baixista dos Metallica, Robert Trujillo.Mas o que é realmente surpreendente nesta história é a idade do jovem músico. Tye tem apenas 12 anos, mas tem dados nas vistas a tocar com a banda The Helmets, formada por quatro putos com idades abaixo dos 13 anos. Ainda recentemente os Helmets estiveram num festival no Chile, país onde Tye vai agora regressar com os Korn. A tour dos Korna incluiu ainda datas na Colômbia, Brasil, Argentina e Peru.Numa mensagem colocada no Facebook, os Korn saúdam o novo recruta e dizem--se "excitados por fazer uma série de concertos com um jovem músico como Tye".