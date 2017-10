Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Filme de Woody Allen mostra sexo com adolescente

Woody Allen já rodou ‘Um Dia Chuvoso em Nova Iorque’.

O novo filme de Woody Allen contra a história de um homem adulto que se envolve sexualmente com uma jovem de 15 anos.



‘Um Dia Chuvoso em Nova Iorque’, que concluiu recentemente as filmagens, tem Jude Law na pele de um homem casado que se envolve com várias jovens, entre elas uma adolescente, interpretada por Elle Fanning (com 19 anos na vida real). O caso acaba por ser descoberto pela esposa traída (Rebecca Hall), tendo graves consequências.



A polémica em torno do novo filme de Woody Allen, de 81 anos, surge semanas depois de ter rebentado o escândalo que envolve Harvey Weinstein e outros produtores de Hollywood. Na altura, o cineasta disse sentir-se "triste" por Weinstein, que considera um "homem doente", mas alertou para uma "caça às bruxas".



Recorde-se ainda que o realizador, casado com a filha adotiva da ex-mulher Mia Farrow, foi acusado por esta de ter abusado sexualmente de Dylan, que ambos adotaram, quando ela tinha sete anos. Uma acusação suportada por Ronan Allen, filho do cineasta e autor de artigos que ajudaram a expor Harvey Weinstein.



Diferença de idades é recorrente nos filmes

A diferença de idades entre casais é tema recorrente nos filmes de Woody Allen. Em ‘Manhattan’, ele interpreta um comediante de 42 anos que se envolve com uma rapariga de 17, encarnada por Mariel Hemingway.



PORMENORES

Premiado

Allan Stewart Königsberg, ou Woody Allen, nasceu em Nova Iorque a 1 de dezembro de 1935 (tem 81 anos). Foi nomeado 23 vezes para os Óscares e já ganhou quatro.



Relação polémica

Ainda casado, Woody Allen envolveu-se com a sul-coreana Soon-Yi Previn, filha adotiva de Mia Farrow e 35 anos mais nova, com quem está casado.