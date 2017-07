Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Filme português "Cartas da guerra" nomeado para "Óscares Latinos"

Produção luso-espanhola "A morte de Luís XIV", também concorre a categorias dos Prémios Platino.

07:55

O filme "Cartas da guerra", de Ivo Ferreira, e a produção luso-espanhola "A morte de Luís XIV", de Albert Serra, estão nomeados para os Prémios Platino de Cinema Ibero-Americano, que são entregues este sábado em Madrid.



Os prémios Platino, apresentados como os "Óscares latinos", cumprem a quarta edição e tem por objetivo distinguir a produção iberoamericana.



"Cartas da Guerra", de Ivo M. Ferreira, está indicado para três prémios: Melhor Direção artística, de Nuno Gabriel de Mello, Melhor Fotografia, de João Ribeiro, e Melhor Direção de Som, por Ricardo Leal e Tiago Matos.



O filme de Ivo Ferreira, que já esteve nomeado para os Prémios Europeus de Cinema e passou por vários festivais, baseia-se na correspondência entre António Lobo Antunes e a primeira mulher, Maria José, quando o escritor e médico esteve destacado nos anos 1970 em Angola.



"A morte de Luís XIV", filme do realizador espanhol Albert Serra, protagonizado por Jean-Pierre Léaud e cuja rodagem passou por Portugal, está nomeado para o Platino de Melhor Direção de Arte.



Este filme teve estreia mundial em 2016 no festival de cinema de Cannes, onde o ator francês Jean-Pierre Léaud recebeu uma Palma de Ouro de Honra.



A Academia Portuguesa de Cinema tinha proposto oito filmes portugueses para as diferentes categorias dos prémios Platino, mas às nomeações finais só chegaram aqueles dois filmes.