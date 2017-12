Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Filme realizado por Clooney em estreia

'Suburbicon' teve críticas negativas mas o realizador defende-o com unhas e dentes.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

A crítica disse mal e o filme foi uma deceção nas bilheteiras – onde fez apenas 7,5 milhões de euros, contra os 21 milhões que custou a produzir – mas o próprio George Clooney, que o realizou, assume que havia risco em rodar ‘Suburbicon’. Alguns críticos escreveram que a obra, que estreia esta semana em Portugal, é um "desconchavo", no sentido em que junta o ‘injuntável’.



E, na verdade, resulta do casamento de dois argumentos diferentes. Num, dos Coen, conta-se a história de um plano de assassinato que corre mal (núcleo de Matt Damon e Julianne Moore). No outro, um projeto do próprio Clooney, recorda-se o caso de uma família afro-americana que, nos anos 50, se mudou para os subúrbios e teve de enfrentar a violência dos vizinhos brancos. A ideia de Clooney era juntar a comédia desbragada dos Coen ao aspeto mais sério de um caso de racismo e, apesar da perplexidade de críticos e público, o ator e realizador continua a defender o resultado com unhas e dentes.



"Só recebi 42 mil euros para escrever, produzir e realizar ‘Suburbicon’ ao longo de dois anos. Não o fiz pelo dinheiro, como é fácil de perceber", explica. "O que sei é que enquanto me pagarem, continuarei a fazer filmes que mais ninguém quer fazer", conclui.



