Filme rodado no Aleixo luta por Urso de Ouro

Município produziu curta-metragem com ex-moradora do bairro como protagonista.

Por Patrícia Lima Leitão e Manuel Jorge Bento | 01:30

Dar luz àquilo que está na obscuridade e dar voz a quem não tem o direito de contar a sua própria história são as ambições dos realizadores João Salaviza e Ricardo Alves Jr., deixadas bem claras em ‘Russa’, a curta-metragem rodada no bairro do Aleixo, Porto, a convite da câmara, e que está agora a competir por um Urso de Ouro no Festival de Cinema de Berlim. As votações são realizadas hoje, no penúltimo dia do evento.



A autarquia portuense, que produziu ‘Russa’ no âmbito do programa Cultura em Expansão, deu "carta branca" aos realizadores para o tema. Juntos, fizeram um percurso geográfico por zonas do Porto que acreditam estar invisibilizadas e descobriram uma oportunidade no Aleixo. "Esta comunidade tem uma ligação muito forte e sofre de uma representação monopolítica da imprensa", referiu João Salaviza ao CM.



A curta centra-se na vida do bairro depois da demolição de duas das cinco torres, durante mandato de Rui Rio. É por lá que está Russa, a personagem principal, uma ex-moradora que visita o bairro quando sai da prisão em precária.



"Quando o betão vai abaixo, as pessoas também vão", concluiu o realizador, confiante no prémio.



SAIBA MAIS

22

filmes, oriundos de 18 países, estão em competição na secção de curtas da 68ª edição do Festival de Cinema de Berlim.



Português integra júri

Diogo Costa Amarante, que ganhou o Urso de Ouro para a melhor curta com ‘Cidade Pequena’, no ano passado, integra o júri na edição deste ano.



Salaviza já foi premiado

João Salaviza compete pela terceira vez por um Urso de Ouro em Berlim, após ter vencido o galardão, em 2012, com a curta-metragem ‘Rafa’.