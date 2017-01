Filmes "La La Land" e "Moonlight" entre favoritos aos Globos de Ouro

Os filmes "La La Land" e "Moonlight" são favoritos aos prémios de cinema e televisão Globos de Ouro, cuja cerimónia acontece no domingo, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Atribuídos pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, os Globos de Ouro acontecem antes dos Óscares, numa temporada em que também outras associações, de críticos de cinema, atores ou realizadores, elegem os melhores do cinema.

O musical "La La land", de Damien Chazelle, que se estreia nos cinemas portugueses no dia 26, segue com sete nomeações, entre as quais melhor filme, realização e interpretação masculina e feminina para o par Emma Stone e Ryan Gosling.



Com seis nomeações figura "Moonlight", primeira longa-metragem de traços biográficos de Barry Jenkins, em categorias como melhor filme dramático, argumento e representação feminina e masculina em papéis secundários, para Naomie Harris e Mahershala Ali, respetivamente.



A imprensa norte-americana coloca ainda, entre os favoritos, o filme "Manchester by the sea", drama de Kenneth Lonegan, com Casey Affleck e Michelle Williams, e que tem cinco nomeações.









Na categoria de comédia ou musical, para melhor filme estão nomeados "La La Land", "Deadpool", "Sing Street", "Florence, uma diva fora de tom" e "20th Century women".



Para o Globo de Ouro de melhor realização foram selecionados Damien Chazelle, Tom Ford ("Animais nocturnos"), Mel Gibson ("O herói de Hacksaw Ridge"), Barry Jenkins e Kenneth Lonergan.



Para melhor filme em língua estrangeira estão indicados "Elle", de Paul Verhoeven, "Divines", de Houda Benyamina, "Neruda", de Pablo Larraín, "O vendedor", de Asgahr Farhadi, e "Toni Erdmann", de Maren Ade.



Nas categorias de televisão, com cinco nomeações para os Globos de Ouro surge a primeira temporada da série "American Crime Story", intitulada "The People vs O.J. Simpson", e, com quatro, a minissérie "O gerente da noite", a partir de uma obra de John Le Carré.



A atriz Meryl Streep, que está nomeada pela 30.ª vez para os Globos de Ouro - por causa de "Florence, uma diva fora de tom" -, receberá o prémio de carreira Cecil B. DeMille.



A cerimónia da 74.ª edição dos Globos de Ouro será conduzida por Jimmy Fallon e estão confirmadas as presenças em palco, para anúncio de premiados, nomes como Leonardo DiCaprio, Sylvester Stallone, Nicole Kidman, Felicity Jones, Ryan Reynolds e Ben Affleck.



