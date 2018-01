Final do Festival Termómetro disputada este sábado

Evento acontece no Cinema São Jorge e terá os Pop Dell'Arte como convidados especiais.

Por Lusa | 06:20

Os portugueses Caio, quartoquarto, Planeta Tundra, Jerónimo e Mathilda disputam este sábado, em Lisboa, a final do Festival Termómetro, criado em 1994 e no qual participaram bandas e artistas como Ornatos Violeta, Capicua, Blind Zero, Mazgani e Whales.



A final decorre hoje à noite, no Cinema São Jorge, e terá os Pop Dell'Arte como convidados especiais.



Os cinco finalistas da edição deste ano do Termómetro foram escolhidos em cinco eliminatórias que decorreram em dezembro, no Fundão, no dia 01, na Moagem, no Porto, no dia 07, no Maus Hábitos, em Aveiro, no dia 08, no Teatro Aveirense e, em Lisboa, no dia 09, no Sabotage Club.



Caio é o nome do projeto do lisboeta João Santos, que, "com uma guitarra e voz segue uma linha de composição num estilo José Gonzalez, acústico-ambiente, que alcança um misto de energia e vivacidade".



Também de Lisboa são a dupla Planeta Tundra (Tiago Martins e Tiago Amaral), que editou em outubro o EP de estreia, "Vigantol", pela Munro Records, e os quartoquarto (João Vidigueira na voz, Luís Lucena nas programações, guitarra elétrica e baixo, João Abelaira nos teclados e 'synths' e Diogo Sousa na bateria e sampler).



Mathilda é o alter ego da vimaranense Mafalda Costa "para expor fragilidades, acompanhada ora por um ukulele, ora por uma guitarra eléctrica". Ao vivo, Mafalda Costa faz-se acompanhar por Diogo Alves Pinto (Gobi Bear), que desenvolve arranjos com percussões, guitarra e voz.



De Leiria chegam os Jerónimo, banda constituída pelos irmãos Nuno (Few Fingers, The VMen, ou Texas Killer Bee Queen), Gil (Les Crazy Coconuts) e Luís (vocalista dos Nice Weather for Ducks).



O vencedor terá atuações asseguradas nos festivais NOS Alive (que decorre de 12 a 14 de julho no Passeio Marítimo de Algés, concelho de Oeiras) e Bons Sons (que irá acontecer em agosto na aldeia de Cem Soldos, Tomar), vai gravar um 'videoclip' e terá acesso a dez horas de gravação em estúdio.



O júri é constituído pelo fundador da promotora Everything is New, Álvaro Covões, os jornalistas Vitor Belanciano (Público) e Luís Guerra (Blitz), os radialistas Nuno Calado (Antena3) e Nelson Ferreira (SBSR) e o músico Samuel Úria.



Desde 1994 participaram no Festival Termómetro mais de 500 bandas e artistas, entre os quais Ornatos Violeta, B Fachada, Capicua, Dj Ride, Mazgani, Ana Bacalhau, David Fonseca, Noiserv, Richie Campbell, Salto e Tatanka.