Final do Festival Termómetro no São Jorge

Cinema lisboeta recebe finalistas a 13 janeiro.

10.01.18

A final do Termómetro, festival onde se revelaram alguns dos grandes nomes da música nacional atual, vai ocorrer a 13 de janeiro no cinema São Jorge, em Lisboa.



Ao palco vão subir Caio, Planeta Tundra, Jerónimo, Mathilda e QuartoQuarto, com o vencedor - escolhido pelos meios de comunicação musicais e pelas editoras - a ganhar a oportunidade de subir ao palco no NOS Alive e no Festival Bons Sons.



Para chegar a esta final, as eliminatórias do Termómetro passaram por Fundão, Porto, Aveiro e Lisboa.



Vinte e três anos após a sua criação, o Festival já deu a conhecer nomes como Ornatos Violeta, B Fachada, Capicua, Dj Ride, Mazgani, Ana Bacalhau, David Fonseca, Noiserv, Richie Campbell, Salto e Tatanka.



O Festival começa pelas 21h30 e os bilhetes, que custam 10 euros, já estão à venda.