Final do próximo Festival RTP da Canção realiza-se em Guimarães

Eliminatórias da Eurovisão terão lugar a 8 e 10 de maio, com a final a decorrer no dia 12 de maio.

Por Lusa | 18:53

A final do festival RTP da Canção, em março de 2018, vai ser realizada no Pavilhão Multiusos de Guimarães, disse esta terça-feira o presidente da RTP, Gonçalo Reis, em Lisboa, em conferência de imprensa.



O anúncio foi feito na altura em que Lisboa foi anunciada como a cidade que vai acolher o Festival Eurovisão da Canção em maio do próximo ano, pela entidade organizadora - Eurovisão e RTP.



As eliminatórias da Eurovisão terão lugar a 8 e 10 de maio, com a final a decorrer no dia 12 de maio, de acordo com comunicado da organização.



A estação pública organiza o próximo certame europeu das canções, na sequência da vitória de Salvador Sobral em maio passado, em Kiev.



A 51.ª edição do Festival da Canção, que culminou na vitória do tema de Salvador Sobral como o escolhido para representar Portugal na Eurovisão, realizou-se este ano, tendo sido apresentada pela RTP como uma "janela renovada" para compositores e intérpretes portugueses, com as canções candidatas a serem transmitidas em direto em duas noites de eliminatórias, perante um júri presidido por Júlio Isidro.



Para este novo modelo, a RTP convidou músicos como Rita Redshoes, Luísa Sobral, Samuel Úria, Pedro Silva Martins, dos Deolinda, ou Nuno Gonçalves, dos The Gift, que compuseram para outras vozes.