Fique a conhecer Francisco de Holanda

Para assinalar os 500 anos do nascimento de Francisco de Holanda (1517-1585), o Museu do Dinheiro, em Lisboa, está a apresentar a exposição 'Desejo, Desígnio e Desenho', que evoca a vida e obra daquele que foi arquiteto, escultor, desenhador, iluminador e pintor.A mostra, que tem entrada gratuita, é para ver até 10 de junho, de quarta a sábado, entre as 10h00 e as 18h00.