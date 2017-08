Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Flower Power Fest sem paz nem amor

Concerto cancelado, falhas de eletricidade e muitas queixas.

Por Pedro Rodrigues Santos | 08:24

O ambiente calmo e descontraído que se esperava no Flower Power Fest, que esta quinta-feira arrancou em frente à praia de Carcavelos, em Oeiras, acabou por não se verificar.



O festival, que vai na sua quarta edição, abriu as portas com quase três horas de atraso (às 19h00) e com várias falhas, entre elas de eletricidade, que acabaram por estragar muitos alimentos dos empresários com espaços alugados no local. Estes exigiram ser ressarcidos pela organização, que, à hora de fecho desta edição, estava a devolver o dinheiro que tinha recebido dos mesmos.



Para piorar o cenário só mesmo o cancelamento do concerto dos italianos The Watch, que iriam tocar temas dos Genesis.



A organização sublinha que não conseguiu contactar a banda para lhe enviar os bilhetes de avião.



Todos estes percalços levaram também alguns espectadores a pedirem o dinheiro dos bilhetes de volta (entre os 20 e os 40 euros). À hora de publicação deste artigo, o concerto dos Ten Years After já estava a ter lugar. Depois, era a vez de os Led On subirem ao palco.