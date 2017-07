Forum Summer Sound by MTV arranca hoje

De 27 de julho a 7 de setembro, a MTV Portugal promete animar as noites quentes de verão ao som da melhor música nacional, numa digressão pelo País.

Por Sónia Dias | 16:43

São 13 dias de concertos, oito bandas nacionais e cinco cidades de norte a sul do país que integram o programa da primeira edição do Forum Summer Sound by MTV. De 27 de julho a 7 de setembro, os espaços Forum Sintra, Forum Viseu, Almada Forum, Forum Algarve e Forum Coimbra vão servir de palco à melhor música nacional, com entrada gratuita.

Anselmo Ralph, ÁTOA, Aurea, Bárbara Bandeira, B-leza, Dengaz, HMB, Jimmy P. e Os Aurora são os artistas que compõem o cartaz do Forum Summer Sound by MTV, numa fusão de estilos que vai do hip-hop ao soul, do funk ao pop, passando pelo jazz, R&B e o rap.