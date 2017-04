Futuro da Malaposta decidido em tribunal

CM pelo gabinete de comunicação da autarquia.



Contactada, a CMO prefere não comentar o assunto. "Não temos conhecimento [do processo] e não nos podemos pronunciar sobre algo que não conhecemos", lê-se em nota enviada aopelo gabinete de comunicação da autarquia.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

A Associação Tenda deu entrada, na passada sexta-feira, junto do Tribunal de Lisboa, com um pedido de impugnação à adjudicação do Centro Cultural da Malaposta à Minutos Redondos. A associação mantém "não ser legítima" a sua exclusão do concurso lançado em julho pela Câmara Municipal de Odivelas (CMO) por alegadamente faltar, na documentação entregue, uma "assinatura digital certificada"."Não temos nada contra o projeto vencedor mas a nossa exclusão é ilegal", diz aoÂngela Pinto, da Tenda, acrescentando que a proposta vencedora não reúne as condições exigidas pelo próprio concurso – nomeadamente o facto de só ter entregue plano de programação para um ano, e não para três, conforme estipulado.Ao, Manuela Jorge, da Minutos Redondos – que espera assinar contrato com a autarquia "ainda este mês", depois de "correções a algumas cláusulas" – disse ter conhecimento da impugnação. "O facto de não entregar uma programação completa não é motivo de exclusão – apenas de redução na pontuação", explica. "A Tenda pode ter apresentado uma programação mais completa, mas acredito que a câmara tenha considerado a nossa mais válida", conclui.