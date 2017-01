Gabriel o Pensador ao vivo em Lisboa

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

É mais uma visita ao nosso país de um dos nomes mais acarinhados pelo público nacional, quando o rapper das terras de Vera Cruz celebra 25 anos sobre o lançamento do primeiro êxito 'Tô Feliz (Matei o Presidente)'.Gabriel o Pensador irá cantar aos seus fãs os principais sucessos da sua extensa discografia, num encontro marcado para 22 de abril na praça de touros do Campo Pequeno em Lisboa. O preço dos bilhetes varia entre os 20 e os 30 euros.Recorde-se que o cantor, que colaborou recentemente com os D.A.M.A. no tema 'Não Faço Questão', realizou o ano passado uma digressão nacional de 15 datas e foi um dos convidados do concerto daquele grupo português no MEO Arena, no passado mês de outubro.