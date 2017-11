Militar morreu no passado sábado devido a uma doença.

16:33

O general João de Matos foi esta terça-feira sepultado, no Cemitério Alto das Cruzes, em Luanda.

João de Matos morreu, aos 62 anos, no passado sábado, por doença, no Centro de Oncologia do Hospital da Fundação Jimenez Diaz, em Madrid. O corpo chegou a Luanda na noite desta segunda-feira.

O General foi o primeiro Chefe de Estado-Maior general das Forças Armadas Angolanas, entre 1992 a 2001.

Durante o funeral, a imagem do general foi enaltecida por figuras militares e civis.