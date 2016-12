"Geringonça" mantém liderança da "Palavra do Ano"

Os vocábulos "geringonça" e "campeão" mantêm a liderança da lista de candidatos à "Palavra do Ano", votação que termina no dia 31 e que recebeu já "mais de 22.000 votos", disse à Lusa fonte editorial.



Na lista de dez finalistas, não há alterações no pelotão da frente, "as palavras 'geringonça' e campeão' lideram a eleição, com 'brexit' e 'presidente' por perto", mas registam-se "duas pequenas alterações, 'turismo' ultrapassou 'racismo' e 'humanista' ultrapassou 'empoderamento'", adiantou fonte da Porto Editora, que organiza a iniciativa.



À "presidente" no 4.º posto segue-se "turismo" e na segunda metade da lista estão por esta ordem, "racismo", "humanista", "empoderamento", "parentalidade" e, em último, "microcefalia".









A votação em www.palavradoano.pt prossegue até ao final do mês, e a palavra vencedora será conhecida no dia 04 de janeiro próximo, às 10:30, numa cerimónia a realizar na Biblioteca Municipal José Saramago, em Loures, nos arredores de Lisboa.



A escolha das dez palavras finalistas foi resultado "do trabalho permanente de observação e acompanhamento da realidade da língua portuguesa, levado a cabo pela Porto Editora, através da análise de frequência e distribuição de uso das palavras e do relevo que elas alcançam, tanto nos meios de comunicação e redes sociais, como no registo de consultas 'online' e 'mobile' dos dicionários da editora, tendo em consideração também as sugestões dos portugueses através do site www.palavradoano.pt".



A eleição da Palavra do Ano, na sua oitava edição, "já faz parte do calendário dos portugueses, tal a curiosidade que desperta e a participação crescente nas votações, na ordem das dezenas de milhares, apesar de se fazer exclusivamente 'online'", disse à Lusa fonte da editora.



As palavras eleitas nas edições anteriores foram "esmiuçar" (2009), "vuvuzela" (2010), "austeridade" (2011), "entroikado" (2012), "bombeiro" (2013), "corrupção" (2014) e "refugiado" (2015).



"O número de votos continua a aumentar e já ultrapassamos os 22.000 votos, ou seja mais 2.000 do que o ano passado", disse a mesma fonte.A votação em www.palavradoano.pt prossegue até ao final do mês, e a palavra vencedora será conhecida no dia 04 de janeiro próximo, às 10:30, numa cerimónia a realizar na Biblioteca Municipal José Saramago, em Loures, nos arredores de Lisboa.A escolha das dez palavras finalistas foi resultado "do trabalho permanente de observação e acompanhamento da realidade da língua portuguesa, levado a cabo pela Porto Editora, através da análise de frequência e distribuição de uso das palavras e do relevo que elas alcançam, tanto nos meios de comunicação e redes sociais, como no registo de consultas 'online' e 'mobile' dos dicionários da editora, tendo em consideração também as sugestões dos portugueses através do site www.palavradoano.pt".A eleição da Palavra do Ano, na sua oitava edição, "já faz parte do calendário dos portugueses, tal a curiosidade que desperta e a participação crescente nas votações, na ordem das dezenas de milhares, apesar de se fazer exclusivamente 'online'", disse à Lusa fonte da editora.As palavras eleitas nas edições anteriores foram "esmiuçar" (2009), "vuvuzela" (2010), "austeridade" (2011), "entroikado" (2012), "bombeiro" (2013), "corrupção" (2014) e "refugiado" (2015).

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito