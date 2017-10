Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gordon Downie (1964-2017)

Rei do rock canadiano perdeu batalha.

Por Hugo Real | 01:30

Nascido no Ontario, desde cedo mostrou a paixão pela música.



Aos 19 anos, com amigos de infância, formou os Tragically Hip, que se tornaram numa das bandas de rock mais famosas do país.



Em 2015, foi-lhe diagnosticado cancro no cérebro, mas nem isso o fez parar e continuou em digressão.



Morreu ontem, rodeado de amigos e família.



"Somos um país mais pequeno sem o Gordon", disse o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.