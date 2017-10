Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Gostava que o filme tocasse as pessoas”

'Todos os Sonhos do Mundo' é uma produção de Paulo Branco e conta a história da filha de emigrantes lusos em França.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Em França estreia esta semana, mas a Portugal só chega no dia 26. ‘Todos os Sonhos do Mundo’ é a nova aventura do produtor Paulo Branco e conta a história de Paméla, uma jovem de 20 anos, filha de emigrantes portugueses, que vive entre os arredores de Paris e o norte do nosso País, onde vem passar as férias de verão com os pais.



De passagem por Lisboa, a realizadora Laurence Ferreira Barbosa diz que a sua obra está a quilómetros-luz de ‘A Gaiola Dourada’, embora também aborde a realidade da emigração lusa em França.



"O meu filme conta uma história universal, sobre uma jovem que procura um rumo para a sua vida, e não é uma comédia", diz Laurence, que apesar do nome tem poucas ligações com Portugal.



O avô paterno era português, mas morreu antes de poder legar ao filho – pai da realizadora – a herança da língua e da cultura lusa.



Feito com "pouco dinheiro", este filme de autor conta com a participação de muitos atores amadores, entre os quais a própria protagonista, Paméla Constantino Ramos, e a criadora diz que espera que ele ajude a mostrar uma imagem mais nítida dos portugueses na realidade francesa.



"A comunidade portuguesa em França é grande, está muito bem integrada mas é extremamente discreta e muito pouco conhecida dos franceses", diz a criadora, que quer que ‘Todos os Sonhos do Mundo’ "desperte emoções".



"Gostava que o filme tocasse as pessoas, que as afetasse", conclui.