Governo concessiona fortes, mosteiros e palácios a privados

Além disso, o Executivo espera reforçar a "atratividade de destinos regionais, muitos deles no interior do País, possibilitando a desconcentração da procura e o desenvolvimento turístico regional e nacional".De resto, os empresários que decidam apostar na recuperação de espaços no Interior do País terão direito a "um prémio de desempenho que pode ir até 20% da componente de apoio do Turismo de Portugal", que já tem uma linha geral de apoio à qualificação da oferta, no valor de 60 milhões de euros.Além deste benefício, o Executivo liderado por António Costa criou uma linha de financiamento, no âmbito do Sistema Nacional de Garantia Mútua, de 150 milhões de euros, "com condições adequadas a alavancar o investimento relativamente a todo o projeto".

Mosteiros, fortes, conventos, palácios e castelos, entre outros edifícios históricos, integram os 30 imóveis que o Estado pretende concessionar a privados. A lista final já está concluída e inclui monumentos de doze distritos do continente e um dos Açores, que vão passar para a mão de investidores nacionais e internacionais por períodos entre os 30 e os 50 anos.Questionado pelo, o Ministério da Economia, responsável pelo programa REVIVE em conjunto com as Finanças e a Cultura, não avançou o montante que o Governo espera arrecadar com este projeto, adiantando apenas que "mais que o encaixe financeiro, pretende-se a recuperação e valorização do património do Estado, transformando ativos que estavam abandonados num ativo económico".O Governo pretende assim apostar "na captação de investimento, na especialização de empresas de construção em reabilitação de património e na criação de postos de trabalho, seja no momento de recuperação destes imóveis, seja posteriormente com a instalação de novos projetos".