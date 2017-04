Governo recusa revelar quanto paga por acervo

Marcelo Rebelo de Sousa esteve ao lado do encenador Luís Miguel Cintra na última sessão do Teatro da Cornucópia





A decisão do encenador Luís Miguel Cintra de encerrar o Teatro da Cornucópia foi conhecida em dezembro do ano passado.



Na última apresentação, a 17 de dezembro último, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, marcou presença para mediar uma tentativa de entendimento entre Luís Miguel Cintra e o ministro da Cultura que evitasse o fecho de portas da Cornucópia. Mas a recusa do Governo em abrir um estatuto de exceção para a companhia ditou o fim da atividade, 43 anos depois de Jorge Silva Melo e Luís Miguel Cintra a terem fundado.



O Ministério da Cultura vai comprar o acervo do Teatro da Cornucópia, que fechou no final do ano passado por dificuldades de financiamento.O anúncio foi feito pelo ministro Luís Castro Mendes, sem revelar no entanto o valor investido pelo Estado nesta aquisição. O património da companhia de Luís Miguel Cintra será integrado no Museu do Teatro e da Dança, em Lisboa.Questionado pelo, o gabinete de Castro Mendes informou que o montante gasto na compra deste espólio será divulgado em "momento oportuno". Fonte oficial do Ministério da Cultura revelou ainda que "o acervo que o Estado vai adquirir inclui, além dos cenários e dos figurinos, a biblioteca e vários documentos como as traduções e adaptações das obras levadas à cena, cartazes e fotografias, entre outros materiais".