Grandes vozes do fado juntam-se no Coliseu dos Recreios

Fábia Rebordão, Katia Guerreiro e Marco Rodrigues são alguns dos convidados da noite.

Por Sónia Dias | 01:30

O Coliseu dos Recreios foi o local escolhido para acolher a 9ª Gala da Rádio Sim, que este ano é dedicada ao fado. São mais de dez as grandes vozes que amanhã à noite se vão ouvir na sala de espetáculos da capital, que já está praticamente esgotada.



Alexandra, Artur Batalha, Fábia Rebordão, Hélder Moutinho, Jorge Fernando, Katia Guerreiro, Marco Rodrigues, Maria Ana Bobone, Maria Armanda, André Vaz, Miguel Ramos e Sofia Pires Ramos - vencedora do concurso Meu Fado 2017, iniciativa desenvolvida pela Rádio Sim em parceria com o Museu do Fado - são alguns dos artistas que vão marcar presença na festa da estação do grupo Renascença.



"Vai ser uma noite maravilhosa para quem gosta de bom fado", garante ao CM Dina Isabel, diretora da Rádio Sim. "Temos um cartaz de luxo e esperamos juntar diferentes gerações numa grande festa", acrescenta a responsável da estação dirigida a pessoas com mais de 50 anos.



"Tem sido um percurso bonito, mas lento, pois estamos a tentar recuperar pessoas que perderam o hábito de ouvir rádio. Construir a marca tem sido uma batalha", acrescenta Dina Isabel, que aponta a "exclusividade" como um dos grandes trunfos da estação.



PORMENORES

Arranque em 2008

A Rádio Sim, do Grupo Renascença Multimédia, começou as suas emissões (Lisboa 102.2 FM e Porto 100.8 FM) no dia 4 de agosto de 2008, às 00h00.



Maiores de 50

A estação tem uma programação dirigida a ouvintes com mais de 50 anos, emitindo canções que foram populares nos anos 40, 50, 60, 70 e 80.



Renascença

A Rádio Sim é ouvida semanalmente por mais de 170 mil pessoas. Em 2017, o tempo médio de escuta por ouvinte é de 3 horas e 26 minutos.