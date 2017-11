Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Gravámos ‘Trevo’ com Diogo à distância”

Grupo gravou dueto com Piçarra, que esgotou os coliseus de Lisboa e do Porto.

01:30

"Foi maravilhoso vermos as pessoas a cantarem ‘Trevo (Tu)’ do princípio ao fim". As brasileiras Anavitória relembram a forma como a Invicta as recebeu para cantarem o tema que regravaram em dueto com Diogo Piçarra.



Em terras lusas para promoverem o disco de estreia homónimo, Ana Costa e Vitória Falcão deram-se a conhecer aos portugueses nos Coliseus que o artista português esgotou, primeiro no Porto e depois em Lisboa.



"Vermos as primeiras filas com trevos desenhados em cartazes foi lindo", destacam.



O duo é um dos nomes a reter da pop que se faz no Brasil, desde que se estreou em álbum. "Foi tudo muito rápido", explica Ana Costa. "As pessoas identificaram-se de imediato com as nossas canções e um mês depois já as cantavam de cor".



"São temas diretos e com letras positivas", avança Vitória Falcão. De forma inesperada, surgiu a ideia para o dueto da canção ‘Trevo (Tu)’ com Diogo Piçarra, quando Felipe Simas, produtor das Anavitória, lhes deu os discos do cantor a ouvir.



"Identificámo-nos com as canções dele", diz Ana Costa. "Gravámos à distância e só nos conhecemos quando filmámos o vídeo".



Em pouco mais de uma semana, o dueto ficou perto das 900 mil visualizações. Ao mesmo tempo, o álbum ‘Anavitória’ ficou nomeado para dois Grammy Latino (Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa e Melhor Canção em Língua Portuguesa).



"Significa que o trabalho está a ser reconhecido", remata Vitória.