Greve ameaça fechar museus na Páscoa

A greve poderá assim fechar a porta a milhares de turistas que visitam Portugal na época da Páscoa, assim como aos residentes em Portugal que poderiam aproveitar este fim de semana alargado para uma visita a estes espaços.



A paralisação foi convocada para exigir a "tomada de medidas concretas para a resolução da crónica falta de pessoal e do sistemático recurso à precariedade", pelo "fim do processo de municipalização em curso" e pela "reposição das carreiras específicas em cultura".



Esta semana, no Parlamento, Luís Castro Mendes, ministro da Cultura, anunciou que será aberto um concurso para integrar nos quadros da administração pública mais de 100 trabalhadores de museus e monumentos com contrato a prazo. Uma medida que ainda aguardar autorização da tutela das Finanças.



Os principais museus e monumentos nacionais sob a tutela da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) podem não abrir as portas hoje e amanhã devido à greve convocada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas.Fonte oficial da DGPC adiantou ao CM que os 15 museus, seis monumentos e dois palácios que estão na sua dependência "só abrirão ao público se tiverem condições de segurança", sendo que essa avaliação só "poderá ser feita no próprio dia". Ou seja, hoje de manhã."Na medida do possível teremos os serviços abertos, se houver pessoas suficientes para os manter abertos, se não houver, seguramente, encaramos a possibilidade de alguns estarem fechados", disse Paula Silva, diretora-geral da DGPC à Lusa.