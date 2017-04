Greve de funcionários fecha onze museus

Sobre as possíveis consequências da greve, a DGPC prefere não comentar. "O direito à greve é consagrado", referiu a mesma fonte. Entre os espaços fechados ontem, contam-se a Torre de Belém, o Museu de Arqueologia, o Museu do Traje e o Museu dos Coches, em Lisboa.

A greve anunciada em março pelos funcionários dos museus e monumentos obrigou ontem ao encerramento de onze espaços afetos à Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) e à abertura parcial de outros três. Segundo fonte do Gabinete de Comunicação daquele organismo, estiveram ontem "abertos ao público treze museus e monumentos", três deles a funcionar "com restrições". A saber, o Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), o Palácio Nacional de Mafra e o Panteão Nacional."No caso do MNAA, o museu está a cobrar apenas 50% do valor do ingresso, para que os visitantes não se sintam lesados – já que não podem ver o espaço por inteiro", explicou a fonte.Para o dia de hoje, a greve mantém-se e o cenário deverá ser semelhante. Embora o Governo tenha anunciado a intenção de colocar nos quadros da Administração Pública 113 trabalhadores de museus e monumentos, para a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais – que convocou a paralisação – essa medida não se afigura suficiente. Artur Sequeira, dirigente da federação, diz que integrar uma centena de pessoas não chega para suprir as necessidades do setor.