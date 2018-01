Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Guerra das Estrelas’ já rendeu 7,2 mil milhões de euros

Em 24 dias, o mais recente filme da saga já fez em sala mil milhões de euros.

Por Hugo Real | 08:40

Os nove filmes da saga ‘Star Wars’ que já chegaram às salas mundiais obtiveram mais de 8,6 mil milhões de dólares em receitas de bilheteira, quase 7,2 mil milhões de euros, o que faz da história criada por George Lucas a mais rentável de sempre do cinema.



E tendo em conta que o orçamento somado de todas as películas é de 870,7 milhões de euros, isto significa que os proveitos em bilheteira foram oito vezes superiores.



A caminhar para este nível de sucesso está ‘Star Wars: Episódio VIII - Os Últimos Jedi’, o mais recente filme da saga. Nos primeiros 24 dias em sala, a obra realizada e escrita por Rian Johnson já fez mil milhões de euros em bilheteira (o segundo resultado mais elevado de sempre da saga), um valor superior em seis vezes ao seu custo de produção. E como vai ficar em sala mais algumas semanas, estes números ainda vão subir.



De referir ainda que o filme da saga com maior rentabilidade de sempre continua a ser a primeira aventura, que chegou aos cinemas em 1977. ‘Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança custou apenas 9,1 milhões e alcançou receitas de 643 milhões (71 vezes mais).



E para maio está já prevista a estreia de ‘Solo: A Star Wars Story’, o novo filme da saga.