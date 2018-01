Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GUIdance leva quatro estreias a Guimarães

Certame atrai milhares de espectadores e alguns dos mais prestigiados bailarinos.

Por Liliana Rodrigues | 08:45

Nove espetáculos, quatro estreias, masterclasses, sessões nas escolas, conversas e debates vão passar por Guimarães a partir da próxima quinta-feira, dia 1 de fevereiro, e durante dez dias. O GUIdance - Festival Internacional de Dança Contemporânea, agora na 8ª edição, atrai todos os anos milhares de espetadores e bailarinos profissionais aos diversos espaços de cultura da cidade vimaranense.



Este ano, o certame reúne dois nomes incontornáveis da dança contemporânea, Wayne McGregor e Peeping Tom que, respetivamente, abrem e encerram o festival. Rui Horta - coreógrafo em destaque nesta edição - apresenta duas criações: uma em estreia absoluta e outra em reposição. Vera Mantero, Joana von Mayer Trindade & Hugo Calhim Cristóvão e Patricia Apergi são alguns dos outros nomes que se juntam ao certame.



O espetáculo inaugural leva de volta ao Centro Cultural de Vila Flor o britânico Wayne McGregor, para apresentar mais uma estreia em Portugal. O visionário coreógrafo criou 'Autobiography' - um espetáculo que parte à descoberta do seu ADN.



A primeira semana de espetáculos fecha com a nova criação de Rui Horta, a 4 de fevereiro, às 21h30. Em destaque, na programação, a peça 'Humanário' - uma obra criada em conjunto com Tiago Simães, responsável pela direção musical do projeto, que tem estreia absoluta no GUIdance e integra cerca de 40 intérpretes amadores.



Já há bilhetes à venda nos locais habituais. O preço individual varia entre 3,5 e os dez euros e há ainda a possibilidade de adquirir diferentes assinaturas para o festival.