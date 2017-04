Guns N Roses levam convidados a Algés

Mark Lanegan Band e Tyler Bryant & The Shakedown são os nomes confirmados para abrirem os concertos de Guns N' Roses na Europa. A digressão europeia do grupo liderado por Axl Rose e Slash passa a 2 de junho pelo Passeio Marítimo de Algés.



A 'Not in This Lifetime Tour' tem já confirmados 18 concertos no Velho Continente, com o primeiro a acontecer em Dublin, Irlanda, a 27 de maio, e o último a 12 de julho, na Holanda. A digressão norte-americana de 17 datas arranca a 27 de julho em Saint Louis e termina na mesma cidade a 10 de Setembro.



As entradas para a atuação de Guns N' Roses no nosso país variam entre os 69 e os 131 euros. Os pacotes VIP vão dos 304 aos 1029 euros.

