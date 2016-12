- Qual foi a coisa mais estranha que ouviu de um leitor?

- Reações emotivas de leitores que se aborrecem com o livro ou comigo, por o livro não lhes fazer o que esperavam.



- Muitas pessoas viajam para Barcelona à procura dos cenários dos seus livros...

- Há tours da minha Barcelona que nada têm a ver comigo. Mas se levo pessoas a aproximarem-se de Barcelona, a conhecerem a sua história e a sua cultura, isso alegra-me.



Adaptação para cinema e televisão negada "a não ser que esteja morto de fome"

Carlos Ruiz Zafón, de 52 anos, vive há muitos anos em Los Angeles, e está preocupado com a vitória de Donald Trump, considerando-a um "cúmulo de diferentes sentimentos de milhões". Sem dizer o que fará após a tetralogia que vendeu dez milhões de livros, garante que não autoriza adaptações para cinema e televisão. "A não ser que esteja morto de fome", diz.



Carlos Ruiz Zafón – Tive uma sensação de paz por ter completado um projeto em que trabalhei muitos anos.- Um escritor tem de conseguir entrar na mente do leitor. Estabelecer a ligação é muito difícil. Para que a literatura funcione, tem de haver sedução e encantamento. Há que submergir o leitor na magia da história, das palavras e do estilo. É o ofício de um escritor.- Sinto-me afortunado e grato pelo interesse e generosidade perante o meu trabalho. Mas nunca dou nada por garantido, nem penso que por ter escrito algo novo mereço que os leitores me prestem atenção ou me dediquem o seu tempo.