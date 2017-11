Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“História é inventada, mas muito realista”, diz Emilio Ortiz

‘Através dos meus pequenos olhos’ revela o quotidiano de um cego a partir dos olhos do seu cão-guia.

Por Sónia Dias | 01:30

Tinha 15 anos quando lhe foi diagnosticada uma doença degenerativa que o deixou completamente cego aos 17. Contudo, graças ao braille e às novas tecnologias, assim como a uma grande "dose de coragem e ânimo", Emilio Ortiz, hoje com 42 anos, conseguiu manter duas das suas grandes paixões: a leitura e a escrita.



O seu primeiro romance, ‘Através dos meus pequenos olhos’ (Porto Editora), rapidamente se tornou líder de vendas na internet e um fenómeno nas redes sociais. O livro gira em torno de Mário, um jovem invisual que inicia uma nova etapa da sua vida com a ajuda de Cross, o seu cão-guia e narrador da história.



"Queria escrever um livro que fosse uma crítica social. E quem melhor para o narrar que um cão, que tem um olhar sem preconceitos, inocente e livre?", explica ao CM o autor basco, que esteve em Portugal a promover a obra.



"É uma história inventada, mas muito realista. Mostra as lutas diárias de um cego num mundo que não está preparado para as pessoas cegas, ao mesmo tempo que critica o estilo de vida de hoje, onde cada vez tratamos pior os humanos e os animais, e perdemos a nossa capacidade instintiva", diz Emilio Ortiz, que se inspirou em Spock, o golden retriever que o guia há quase uma década.



"Temos uma união afetiva muito profunda. Estamos juntos 24 horas, somos amigos e irmãos. Ele sabe quando estou triste, eu percebo quando ele está nervoso. É uma simbiose total, quase telepática", revela.