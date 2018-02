Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

HMB: "Um sonho que se tornou realidade"

Banda celebra dez anos de carreira no Campo Pequeno

Por Miguel Azevedo | 20:05

Três meses depois de terem passado pelo Coliseu do Porto, os HMB preparam agora a festa dos dez anos de carreira em Lisboa. O grupo atua no próximo dia 24 no Campo Pequeno, naquela que será a sua maior produção de sempre. A banda passará em revista alguns dos maiores êxitos do percurso, mas também temas menos tocados. Em palco, os cinco músicos contarão com uma secção de sopros e um coro de nove vozes, com o qual já se tinham apresentado no Festival Sol da Caparica, no ano passado, e que lhes valeu uma nomeação para os Iberian Music Awards.



E porque não há festa sem convidados, o grupo contará ainda com as presenças de DJ Ride, Virgul e, claro, Carminho. "É curioso porque desde que gravámos com ela ‘O Amor é Assim’ só cantámos juntos em palcos duas vezes. Por isso, este vai ser um momento muito especial", diz Fred Martinho, guitarrista da banda.



Formados em 2007, os HMB são hoje um dos mais prestigiados grupos do circuito pop em Portugal. O trajeto correu melhor do que o esperado. "O nosso percurso aconteceu passo a passo. Quando aparecemos a tocar música soul, acho que as pessoas não estavam habituadas. Por isso, poder estar aqui dez anos depois a levar a nossa música às pessoas é um privilégio", diz o músico. "Hoje todos nós conseguimos viver disto, o que é uma felicidade muito grande. Foi como um sonho tornado realidade", avança Fred Martinho, que garante que a banda nunca se deslumbrou com o sucesso que alcançou. "Posso dizer que temos zero de deslumbramento. As coisas aconteceram lentamente e isso permitiu-nos preparar o caminho e lidar com tudo o que se ia passando à nossa volta de forma muito realista".



Com três discos editados até ao momento, os HMB têm percorrido o país e o mundo fieis à música e aos princípios que sempre abraçaram. "Claro que às vezes não é fácil, mas é preciso manter a chama acesa, manter viva a vontade de aprender e alimentar uma certa ingenuidade", explica o músico, que assegura que os HMB ainda têm muito para dar. "É verdade que por vezes há um cansaço físico e psicológico muito grande, mas ainda temos muito na manga para mostrar às pessoas."