"Vai ser o melhor espetáculo que já dei." A promessa é de C4 Pedro, que já está de baterias apontadas ao dia 7, quando subirá pela primeira vez à Meo Arena, em Lisboa. "Hoje eu sou um showman e aquilo que as pessoas vão ver é um espetáculo diferente, que vai exigir mais de mim", garante o cantor angolano."As digressões que tenho feito pelo Mundo aproximaram-me mais do público e fizeram-me perceber aquilo que ele quer." Para ouvir estão ‘Tu És a Mulher’, ‘Vamos Ficar Por Aqui’, ‘African Beauty’ ou o mais recente ‘Vou ter Saudades’, entre outros. À semelhança do que aconteceu no ano passado no Campo Pequeno, a Meo Arena deverá registar casa cheia, sendo o público na maioria feminino. "A kizomba é um género muito sensual e nos meus espetáculos há de facto mais mulheres. O assédio claro que faz parte, mas os homens também já aparecem, muitas vezes para dedicarem canções às suas mulheres", desmistifica o cantor.Nascido Pedro Henriques Lisboa Santos, em Luanda, em 1983, C4 Pedro é um dos músicos mais influentes da música angolana. Ainda jogou basquetebol, mas uma lesão afastou--o dos campos e atirou-o para o mundo da música. "Hoje vou buscar muitas coisas ao basquete para a minha vida artística, como a motivação ou até o espírito competitivo, sobretudo para enfrentar as minhas dúvidas e os meus medos. O basquete ajuda-me a ultrapassar as dificuldades", explica o cantor, que garante que a vida de músico não é só rosas. "Para termos uma carreira em crescimento temos de abdicar de muitas coisas. Eu sou jovem, tenho 33 anos, e há coisas na minha vida que ainda não estão organizadas em termos emotivos e afetivos, mas a música e a fama cobram muito de nós."