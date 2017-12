Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hollywood atingida por escândalo de pedofilia

Produtor Gary Goddard é acusado de molestar e assediar sexualmente rapazes.

Por Sónia Dias | 22.12.17

Já são oito os homens que dizem ter sido abusados sexualmente pelo produtor Gary Goddard quando eram crianças. Os atores Anthony Edwards, da série ‘ER - Serviço de Urgência’, Mark Driscoll, Bret Nighman, Linus Huffman e outros quatro que pediram para manter o anonimato, revelaram ao ‘Los Angeles Times’ terem sido violados por Goddard na década de 70. Os abusos aconteciam durante passeios à Disneyland e nos bastidores de filmes e peças de teatro.



Ao jornal, Edwards disse que foi violado nos bastidores do espetáculo ‘Peter Pan’, encenado por Goddard. Já Nighman recordou uma noite em que conseguiu escapar aos avanços do produtor, só para vê-lo molestar Edwards em vez dele.



Huffman explicou que Goddard, hoje com 63 anos, tornava-se mentor de crianças aspirantes a atores para ganhar a sua confiança e tocar-lhes inapropriadamente, um comportamento testemunhado por Barbara Costa, contratada para cuidar dos jovens prodígios e que confirma que o produtor dormia sempre com os rapazes durante as digressões, o que às vezes preocupava os pais.



Goddard já negou todas as acusações. Contudo, tudo indica que estas são só o começo.