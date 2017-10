Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hollywood em silêncio sobre abusos sexuais de Weinstein

Depois de pedir desculpas pela “dor causada”, o produtor contratou advogados.

Por Sónia Dias | 01:30

Três dias depois do ‘The New York Times’ revelar que Harvey Weinstein, um dos produtores mais poderosos de Hollywood, assediou sexualmente dezenas de mulheres ao longo de três décadas, a comunidade artística mantém o silêncio sobre o caso.



À exceção de atrizes como Jessica Chastain, Brie Larson, Lena Dunham e Amber Tamblyn, que condenaram os abusos nas redes sociais, e Ashley Judd, ela própria uma vítima, são poucas as vozes que se fazem ouvir sobre o escândalo. A própria CNN diz que entrou em contacto com diversos atores e realizadores que trabalharam com o produtor em vários filmes e nenhum deles quis comentar o assunto.



Depois de ter pedido desculpas "pela dor causada" e de ter explicado que, nos anos 60 e 70 "os códigos de conduta no trabalho eram diferentes", Weinstein abandonou a sua empresa - The Weinstein Company - para receber terapia. Ao mesmo tempo, contratou uma empresa de advogados para processar o ‘The New York Times’.



O jornal, por sua vez, que diz que o cofundador da Miramax chegou a acordo com oito das suas vítimas - entre elas a atriz Rose McGowan, que tinha 23 anos quando ele a tentou seduzir num hotel -, está agora a pressioná-lo para anular esses contratos, permitindo que várias mulheres possam finalmente quebrar o silêncio sobre os abusos que, durante anos, foram tolerados por uma indústria controlada por homens.



"Ainda vivemos numa ‘cultura do medo’. As pessoas têm receio de perder o emprego se falarem, o que é legítimo", explica à CNN Kirsten Schaffer, diretor da Women In Film. Já Melissa Silverstein, da Women and Hollywood, diz que "as mulheres que têm coragem para falar são verdadeiras heroínas."

Weinstein, 65 anos, casado e com cinco filhos, era um dos maiores apoiantes do partido democrata e próximo de Barack Obama e Hillary Clinton.



170,4

milhões de euros. É o valor da fortuna de Harvey Weinstein em 2017. Ele e o irmão, Bob Weinstein, são os produtores mais influentes de Hollywood.



Donald Trump

Ao tomar conhecimento das notícias sobre Weinstein, o presidente dos EUA disse que o conhecia há muito tempo e que não estava "surpreendido".



Masturbação

A jornalista Lauren Sivan diz que, há cerca de dez anos, Weinstein masturbou-se à sua frente num restaurante.