Homenagem a refugiados encerra festival de música

Concerto ‘Músicos do Mundo’ encerrou a segunda edição do Festival Internacional de Oeiras.

10:58

O concerto ‘Músicos do Mundo’ encerrou, ontem, a segunda edição do Festival Internacional de Oeiras - Música no Palácio.



No espetáculo, a pianista Teresa da Palma Pereira e o guitarrista António Ferreirinho atuaram ao lado de três músicos do mundo: Bubacar Djabaté (da Guiné-Bissau, que tocou balafon, uma espécie de xilofone típico guineense), Mbye Ebrima (oriundo da Gâmbia, e tocador de kora) e Alan Dillon (músico curdo, que tocou piano).



O espetáculo, que decorreu no Palácio Flor da Murta, em Paço de Arcos, contou ainda com a participação do Centro Português de Refugiados e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.