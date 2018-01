Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Intervenção de Vhils causa polémica no Porto

Obra em edifício assinado pelo arquiteto Agostinho Ricca não está, afinal, aprovada.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

O projeto de requalificação do edifício Santo António, da autoria do arquiteto Agostinho Ricca (1915-2010), no Porto, está envolto em polémica. Uma consultora imobiliária publicou o projeto para uma futura intervenção artística de Vhils na empena do prédio, inserido no conjunto urbano do Foco, e as redes sociais encheram-se de críticas à câmara, que supostamente teria dado aval à obra.



A publicação foi rapidamente apagada e entretanto a empresa responsável pela requalificação – a Atitlan Real Estate Porto Imóveis S.A. – esclarece em comunicado que "está a desenvolver, em parceria com a Câmara Municipal do Porto (CMP), o projeto de requalificação do edifício" e que este respeitará "o valor arquitetónico do mesmo". Quanto à obra de Vhils, "está ainda em fase de estudo, não havendo ainda nenhuma solução definitiva quanto à mesma".



Pelo mesmo diapasão afinou a CMP, que, através do Gabinete de Comunicação, lembrou que, a haver intervenção artística, esta, como todas as obras de Vhils, tem caráter "efémero".



Do estúdio do próprio Vhils (Alexandre Farto, de nome verdadeiro) é que não veio resposta a tempo útil do fecho desta edição do jornal.