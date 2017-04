Irmão de Eddie Murphy morre vítima de leucemia

Charlie Murphy, irmão de Eddie Murphy, morreu esta quarta-feira, vítima de leucemia. A trágica notícia foi avançada pelo agente do ator e comediante, que adianta que Charlie, de 57 anos, morreu num hospital em Nova Iorque, onde estava a ser sujeito a tratamentos de quimioterapia.

A notícia deixou a família em choque, uma vez que Charlie Murphy estava a recuperar da doença e a responder de forma positiva aos tratamentos. De acordo com o site TMZ, Charlie mantinha o bom humor e, quando recebia telefonemas da família, costumava brincar e dizer que "estavam a ligar demasiadas vezes".

Charlie Murphy ficou conhecido pelas participações no programa ‘Chapelle Show’, do comediante Dave Chapelle. Fazia ainda comédia stand up e era responsável pela autoria de alguns guiões de filmes de sucesso do irmão, como ‘Norbit’ e ‘Vampire in Brooklyn’. Participou nos filmes ‘Are We There Yet’, ‘The Boondocks’ e ‘Black Jesus’.

Charlie tinha três filhos. A mulher do ator, Tisha Taylor, morreu em 2009, depois de uma longa batalha com um cancro na coluna.

