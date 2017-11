Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Isabelle Huppert abre 11.º LEFFEST

Produtor Paulo Branco promove maratona de cinema entre Lisboa e Sintra.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Isabelle Huppert é a presença mais aguardada no arranque de mais uma edição do festival de cinema de Paulo Branco, que este ano, e pela primeira vez, deixa Cascais para se mudar para Sintra.



Huppert, que é uma das figuras com direito a retrospetiva na 11ª edição do LEFFEST – Lisbon & Sintra Film Festival, estará hoje na Gala de Abertura do evento, juntamente com o realizador David Cronenberg (que é presidente do júri da Seleção Oficial – Competição), a atriz Marisa Paredes e o escritor Don DeLillo (que vem pela sexta vez).



Esperados são também os atores Willem Dafoe e Robert Pattinson, mas deverão chegar mais tarde, para ‘aquecer’ o final da festa do cinema, que este ano se prolonga até dia 26 deste mês.



Para já, a abrir o programa está a maratona de filmes, que começa às 19h20 (com a exibição de ‘O Espírito da Festa’, de Olivier Nakache e Eric Toledano, nas Amoreiras), mas hoje ainda é possível ver ‘O Senhor das Moscas’, de Peter Brook (Monumental, 21h45) e o controverso ‘A Pianista’, de Michael Haneke, com Isabelle Huppert (no Nimas, às 22h00).



Com um orçamento de pouco mais de meio milhão de euros, a repartir pelas duas câmaras municipais (Lisboa e Sintra), o LEFFEST conta ainda com "um pequeno apoio do ICA".



PORMENORES

Festa tem 90 convidados

Entre atores, realizadores, músicos e escritores, o 11º LEFFEST conta este ano com a presença de 90 convidados.



Treze filmes competem

Na seleção oficial deste ano há 13 filmes em competição e 18 fora de competição. No júri, há uma portuguesa: a atriz e encenadora Mónica Calle.



Há sete retrospetivas

Além de Isabelle Huppert, há retrospetivas de Abel Ferrara, Alain Tanner, Julian Schnabel, João Mário Grilo, José Vieira e Peter Brook (que virá a Lisboa).



Duas peças de teatro

Brook leva ‘Battlefield’ ao D. Maria II (24 e 25) e Mónica Calle repõe ‘Ensaio para uma Cartografia’ (hoje e amanhã, em Sintra).