Já sabe quem vai ao Primavera Sound?

No campo nacional também passam pelos palcos do Primavera nomes como Rodrigo Leão, Evols, First Breath After Coma ou Samuel Úria.



O passe geral deste festival custa, neste momento, 100 euros. Um voucher de 50 euros também pode ser adquirido e trocado, mais tarde, por um bilhete de acesso a um dos três dias do evento.



Para além destes também há Miguel, Metronomy, Flying Lotus, Richie Hawtin, Sampha, The Make-up, Angel Olsen, Elza Soares, Teenage Fanclub, Tycho, Hamilton Leithauser, Whtiney e Grandaddy, entre muitos outros.

Já é conhecido o cartaz do NOS Primavera Sound que acontece no Parque da Cidade do Porto, de 8 a 10 de junho de 2017.Entre os nomes mais sonantes do certame conta-se Bon Iver, Aphex Twin, Justice, Run the Jewels, Nicolas Jaar e Skepta.O lançamento dos nomes que compõem o cartaz foi feito de forma inédita: a organização revelou todas as surpresas da próxima edição em pistas, contidas num vídeo publicado no Facebook e que iam sendo desvendadas no Instagram.