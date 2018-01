Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jack White presente no NOS Alive

Guitarrista apresenta novo álbum a 14 de julho no palco principal do festival.

Por P.R.S. | 12:02

Jack White regressa ao nosso país para tocar ao vivo 'Boarding House Reach', terceiro álbum de originais que será editado a 23 de março. O guitarrista norte-americano irá atuar a 14 de julho no palco principal do festival.



Mentor de grupos como The White Stripes, The Raconteurs e The Dead Weather, Jack White tem no currículo 12 Grammy Awards, e os seus dois primeiros trabalhos a solo chegaram a número um na tabela da norte-americana Billboard.



O NOS Alive, que acontece no Passeio Marítimo de Algés, tem já esgotados os bilhetes para 14 de julho, assim como os passes de três dias. As entradas diárias para 12 e 13 de julho custam 65 euros, enquanto o passe especial para esses dois dias vale 124 euros.



Pearl Jam, Snow Patrol, Queens of the Stone Age, The National, At the Drive-In e Franz Ferdinand são alguns dos 26 grupos e artistas já anunciados.