James Albert Rosenquist (1933-2017)

Com Andy Warhol e Roy Lichtenstein, James Albert Rosenquist foi um pioneiro do pop art.Nascido a 29 de novembro de 1933 na Dakota do Norte, mudou-se na década de 50 para Nova Iorque, onde começou por pintar painéis publicitários em espaços públicos.Rosenquist morreu em casa, aos 83 anos, na última sexta-feira, foi ontem anunciado. Deixa obras em várias coleções de museus internacionais, como o Guggenheim.