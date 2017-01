Jantar-concerto de Tony Carreira custa 100 euros

O cantor português Tony Carreira vai subir ao palco do Salão Preto e Prata do Casino Estoril a 4 de fevereiro para um concerto inédito. Os bilhetes para o espetáculo custam 100 euros e incluem, além do concerto, um ‘Welcome Drink’, às 20h00, e jantar, pelas 20h30. Depois começa a música.

Em palco, o cantor, cujo nome verdadeiro é António Manuel Mateus Antunes, vai interpretar sucessos como ‘Ai Destino, Ai Destino’, ‘Sonhos de Menino’ e ‘Depois de Ti (Mais Nada)’. No concerto, Tony Carreira deverá ainda brindar os seus fãs com alguns temas do seu novo trabalho, ‘Sempre Mais’, que é lançado a 10 de fevereiro.

