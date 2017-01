Jerónimos com novo recorde de visitantes

Quanto aos monumentos, depois dos Jerónimos aparecem a Torre de Belém e o Mosteiro da Batalha. Mas foi o Panteão Nacional a conseguir a maior taxa de crescimento. Entre os palácios, Mafra mantém-se na frente, em público e crescimento.



O Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, com mais de 382 mil entradas, foi o museu mais visitado em 2016. Com a inauguração do novo edifício, registou um aumento de 10,3% nas entradas. Seguem-se o Museu Nacional de Arte Antiga e o Museu Nacional do Azulejo, ambos na capital. Fora de Lisboa, o Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu, é o mais procurado, mas foram o Museu Machado de Castro, em Coimbra, e o Soares dos Reis, no Porto, a registar os maiores crescimentos.Quanto aos monumentos, depois dos Jerónimos aparecem a Torre de Belém e o Mosteiro da Batalha. Mas foi o Panteão Nacional a conseguir a maior taxa de crescimento. Entre os palácios, Mafra mantém-se na frente, em público e crescimento.Do total de visitantes contabilizados no ano passado, cerca de 70% foram estrangeiros e os restantes 30% nacionais.

O Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, foi o equipamento tutelado pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) mais visitado no ano passado. Com mais de um milhão de entradas, bateu um novo recorde de visitantes.No total, os monumentos da DGPC registaram 2 806 074 entradas, os museus 1 479 227 e os palácios 397 476. Contas feitas, são mais de 4,6 milhões de visitantes, o que representa um aumento de 15% face aos números de 2015 (mais 626 803).Todos os equipamentos culturais tutelados pela DGPC viram aumentar os visitantes, o que aconteceu pela primeira vez, de acordo com este organismo. E a previsão aponta para que este crescimento se mantenha em 2017.