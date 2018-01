Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jessica Chastain arrasa no póquer

‘Jogo da Alta Roda’ inspira-se na história da ‘madame’ do jogo ilegal nos EUA.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Ben Affleck, Tobey Maguire e Leonardo DiCaprio foram alguns dos clientes famosos de Molly Bloom, a mulher que criou – e dirigiu – uma rede de póquer ilegal nos EUA até ser apanhada pelo FBI e levada a tribunal. Mas não sem antes ter levado um abanão às mãos da máfia, quando se recusou a dar-lhes um suborno...



Condenada a um ano de pena suspensa em 2014 (além do pagamento de uma multa no valor de 830 euros e de 200 horas de trabalho comunitário), Molly escreveu um livro de memórias que Hollywood não deixou escapar. ‘Jogo da Alta Roda’ estreia hoje nas nossas salas de cinema, e tem recebido grandes elogios – quer ao argumento, de Aaron Sorkin (que também realiza o filme), quer às interpretações de Jessica Chastain, na pele de uma Molly Bloom determinada a triunfar num mundo dominado pelos homens, e de Idris Elba, na do advogado que a defende (um papel ficcionado).



Com uma prestação mais pequena, aparece também Kevin Costner, que faz de pai de Molly. Embora nem todos tenham apreciado a estreia de Sorkin na realização (alguns acham o filme "demasiado palavroso"), ‘Jogo da Alta Roda’ já está nomeado para dois Globos de Ouro: Melhor Atriz (Jessica Chastain) e melhor argumento (Aaron Sorkin).



Tobey Maguire é forreta

Molly Bloom recusou-se a revelar pormenores incriminatórios sobre os clientes, mas diz que Ben Affleck era um jogador ousado e que tinha "muito carisma". De Tobey Maguire só se lembra que "dava péssimas gorjetas". Além de atores, entre os jogadores dos serões de Bloom contavam-se vários atletas e homens de negócios.



Famosos não comentam

Tanto Affleck como Maguire e DiCaprio foram contactados na sequência da prisão de Molly Bloom, mas ninguém quis comentar o assunto. Aliás, circulou na imprensa que Affleck seria viciado no jogo – o que teria estado na origem do seu divórcio de Jennifer Garner – mas ele negou os rumores. "Só sou bom no blackjack", afirmou.