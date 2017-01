Jesuítas portugueses torturados no Japão

Depois de torturado, Rodrigues renega Cristo. "Acho o ato dele belo", diz Scorsese. "Renegar foi a forma que encontrou para salvar a vida dos outros. Teria sido mais fácil morrer como mártir..."



Mas Scorsese está contente com o resultado, mesmo depois da estreia dececionante nos EUA. No grande ecrã, mostra-se a perseguição aos católicos num Japão hostil. Liam Neeson é Cristóvão Ferreira, Andrew Garfield é Rodrigues e Adam Driver é Garrupe.Depois de torturado, Rodrigues renega Cristo. "Acho o ato dele belo", diz Scorsese. "Renegar foi a forma que encontrou para salvar a vida dos outros. Teria sido mais fácil morrer como mártir..."

O que achou desta notícia?







25% Muito insatisfeito

25%





75% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







25% Muito insatisfeito

25%





75% Muito satisfeito Outras 4 pessoas também já deram o seu contributo pub

Martin Scorsese tem origens italianas e foi educado na fé católica. Antes de decidir ser realizador chegou a considerar a hipótese de ser padre. Felizmente para o cinema, chumbou logo no primeiro ano do seminário, mas o interesse pela religião tem marcado a carreira do realizador norte-americano, de 74 anos, em muitos momentos.Em 1988 estreou ‘Kundun’, um filme sobre a vida do 14º Dalai Lama, e nove anos depois chocou muita gente com ‘A Última Tentação de Cristo’. Amanhã, estreia entre nós ‘Silêncio’, que conta a difícil missão de jesuítas portugueses que tentaram evangelizar o Japão do século XVII. A ideia para rodar o filme teve-a em 1989 – após ler o livro homónimo de Shûsaku Endô – e em 1996 concluiu o primeiro argumento.Mas uma sucessão de batalhas legais, sobre direitos de autor, ditou o adiamento do projeto. O próprio Scorsese diz que o filme lhe custou um total de 44 milhões de euros, mas só 21 foram para a produção. Os outros 23 milhões levaram-nos os advogados...