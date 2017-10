Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Botelho relê a obra de Fernão Mendes Pinto

‘Peregrinação’ foi rodado em 14 semanas e chega às salas de cinema na quarta-feira.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

"Este é o primeiro filme coletivo que eu faço", disse ontem em Lisboa o realizador João Botelho, na apresentação de ‘Peregrinação’, a sua nova aventura cinematográfica.



A obra, que leva ao grande ecrã o mais famoso livro de viagens da História da Literatura Portuguesa, foi rodada em 14 semanas, entre Japão, China, Malásia e Índia, e chega às salas de cinema no próximo dia 1 de novembro.



"Este é um filme de milagre", considera o realizador, que não poupa elogios à sua equipa – desde o elenco ao produtor, Alexandre Oliveira, passando pelo cenógrafo, João Mendes Ribeiro, e pela música, de Luís Bragança Gil e Daniel Bernardes a partir do álbum ‘Por este rio acima’, de Fausto.



"Transformámos as mil páginas do livro de Fernão Mendes Pinto num argumento de 110 páginas", acrescenta João Botelho, "e espero que os portugueses gostem e ultrapassem aquela ideia feita do Fernão Mentes? Minto!, que circula como uma anedota. ‘A Peregrinação’ é um extraordinário livro de aventuras", conclui.



Com Cláudio da Silva como protagonista (o ator que brilhou no anterior ‘Filme do Desassossego’), ‘Peregrinação’ conta ainda com interpretações de Cassiano Carneiro e Jani Zhao.