João Mota fecha festa de 45 anos com ‘amor’

‘Crise no Parque Eduardo VII’ inspira-se num texto que já deu direito a filme em Hollywood.

Por Ana Maria Ribeiro

Uma personagem ternurenta – que tem tanto de louco como de bem intencionado – é protagonista do novo espetáculo de João Mota, que tem estreia marcada para a próxima quinta-feira, 26, no Teatro da Comuna, Lisboa.



Inspirada numa peça do norte-americano Herb Gardner (1934-2003) que já deu direito a filme (protagonizado por Walter Matthau, em 1996), o espetáculo encerra as comemorações dos 45 anos da companhia e responde ao desejo do encenador de criar "um espetáculo sobre o amor e os afetos".



"Conheço esta peça há 15 anos e inicialmente pensei fazê-la na versão original, que diz respeito ao universo americano. Agora apeteceu-me adaptá-la à nossa realidade e colocar em cena referências à História de Portugal e a figuras da nossa vida coletiva – tudo amigos meus", esclarece João Mota.



No palco, Carlos Paulo e Igor Sampaio partilham um banco de jardim no Parque Eduardo VII. Ambos na casa dos 70, partilham também a solidão própria das pessoas que acumulam idade e sabedoria, mas a quem ninguém quer ouvir.



"Estamos a perder os mestres e preocupo-me com uma sociedade que remete os mais velhos ao silêncio", diz o encenador, que convocou também para este trabalho os atores Elsa Galvão, Maria Ana Filipe, Miguel Sermão, Hugo Franco e Gonçalo Botelho.



"É uma peça de alta comédia: oscila entre o mais cómico e o mais dramático, por vezes de forma inesperada", conclui.



Bilhetes dos 5 aos 10 euros.