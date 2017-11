Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Pedro Pais: Vinte anos reunidos em CD

João Pedro Pais celebra duas décadas ligado à música com um álbum de carreira com dois originais

Por Miguel Azevedo | 19:02

Vinte anos depois do primeiro disco, João Pedro Pais assinala a data com o lançamento de um novo álbum, ‘20 anos’, que para além de reunir alguns dos temas emblemáticos da carreira, inclui ainda duas novas canções, ‘Faz Tempo’ e ‘És do Mundo’, ambas da sua autoria e produzidas por Luís Nunes, mais conhecido Benjamim. ‘Faz Tempo’ conta ainda com a guitarra de Frankie Chavez e os coros de Mariana Norton. Do álbum fazem parte temas já conhecidos de todos como ‘Mentira’, ‘Nada de Nada’, ‘Louco Por ti’, ‘Passo a Passo’, ou ‘Lembra-te de Mim’.



Tendo construído uma carreira impar na música portuguesa, João Pedro Pais tornou-se conhecido do público em 1995 no programa ‘Chuva de Estrelas’. O cantor chegou à final que seria ganha por Inês Santos, mas ainda hoje muitos são aqueles que julgam que foi ele o grande vencedor.



Em 1997, o músico, que começou a cantar num grupo chamado Gansos, no Colégio Maria Pia, lançou o seu primeiro disco ’Segredos’ do qual sairiam dois dos temas mais representativos da sua carreira, ‘Ninguém é de Ninguém’ e ‘Louco por Ti’. Dois anos depois, gravaria com Luís Jardim o álbum ‘Outra Vez’ que atingiu o galardão de platina. De lá para cá, editou mais sete discos, um deles ‘Lado a Lado’ com Mafalda Veiga. O último registo, ‘Identidade’ foi lançado em 2015