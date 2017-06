João Raquel quer ser maestro internacional

"Já me internacionalizei como maestro de banda filarmónica, mas gostaria de entrar na direção de orquestras sinfónicas por esse Mundo fora. Seria um sonho", conclui. E, quem sabe, seguir os passos de Joana Carneiro, a mais internacional maestrina portuguesa. À frente da Orquestra Sinfónica Portuguesa ganhou, nos últimos três anos, 87 mil euros. A este valor acrescem vários milhares de euros consoante as produções realizadas.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito



50%

50%

50% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito



50%

50%

50% Muito satisfeito pub

Começou a estudar música com sete anos e agora, aos 40, tem o sonho de se lançar profissionalmente no circuito internacional de direção de orquestras sinfónicas. João Raquel, o benaventense que iniciou os estudos musicais como trompetista, precisa do apoio dos portugueses para chegar aos cinco finalistas de um concurso internacional para maestros a decorrer até agosto. Para o ajudar, basta votar em João Domingos Marques Raquel, até ao início desse mês, em www.musicum.net/votar Com votos suficientes e aprovação nos testes que tem "enviado ao júri do concurso", o atual maestro da Banda Filarmónica de Óbidos (e estudante em direção de orquestra, em Huelva, Espanha) poderá chegar aos cinco finalistas do ‘Bravo Maestro’. "São 120 maestros de todo o Mundo a concorrer", revela João Raquel ao. "A final é em Huelva, no início de agosto, e o vencedor vai ao Paraguai dirigir um concerto da Orquestra Nacional desse país. É um desafio muito aliciante."Esse espetáculo - gravado em CD - abrirá as portas ao vencedor para se lançar internacionalmente. É o grande objetivo do maestro português.