Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João San Payo: “Os Peste & Sida são a nossa terapia”

Grupo edita primeiro disco ao vivo em trinta anos e apresenta-o esta quinta-feira no Titanic Sur Mer.

Por Miguel Azevedo | 11:53

Quando há dois anos os Peste & Sida subiram ao palco do Clube RCA, no bairro de Alvalade, para recordarem os três primeiros discos da carreira lançados já nos idos anos 80 (‘Veneno’, ‘Portem-se Bem!’, e ‘Peste & Sida É que É’), ainda os músicos não sabiam que o espetáculo iria ser gravado. A ideia era captar a espontaneidade genuína da banda para aquele que pretendia ser o primeiro disco ao vivo do coletivo.



A gravação chega agora até nós como uma prova de vida de um dos projetos mais icónicos do rock português. O disco ‘Peste & Sida ao Vivo no RCA’ é apresentado em palco no próximo dia 26 no Titanic sur Mer, no Cais Sodré. "Esse concerto de há dois anos foi de facto muito especial porque tocámos os nossos três primeiros álbuns. Foram discos editados inicialmente em vinil e que só saíram em formato digital ao fim de 30 anos", explica o vocalista João San Payo, que garante que a banda continua a gozar de boa saúde e a despertar a atenção dos mais novos. "Nos concertos vai aparecendo muita malta nova que vai mostrando muita curiosidade, mas o mais reconfortante é saber que temos um público muito fiel. Sim, acho que virámos uma banda de culto."



Formados no verão de 1986, fugindo do mainstream por princípio e convicção, os Peste & Sida são hoje mais do que uma banda, assumindo-se quase como um estilo de vida. "Para nós, os Peste & Sida são como uma terapia de grupo. Hoje todos nós temos as nossas famílias e as nossas preocupações mas quando nos encontramos na sala de ensaios é como se nos juntássemos para uma sessão terapêutica", acrescenta o músico. "Quando subimos ao palco parece que as coisas mudam."



Para ouvir ou recordar estão temas como ‘A verdadeira história de Alcides Pinto’, ‘Orgia paroquial’, ‘Bule, bule’, ‘Veneno’ ou ‘Sol da Caparica’, tudo tocado e cantado com a mesma vontade e dedicação de sempre, sem freio, defendendo a música e lutando contras as adversidades. "Passámos, sim, por momentos menos bons, mas nunca pensámos em desistir. Nós fazemos rock e foi esta a vida que escolhemos", declara João San Payo.



Com sete discos editados até ao momento, os Peste & Sida continuam sem gravar desde 2011, mas o músico garante que não há pressa. "Só vamos gravar e editar novo disco quando acharmos que temos alguma coisa ao nosso gosto."